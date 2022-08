Tunis : La fondation allemande IFA organise une exposition autour du textile

La fondation allemande « IFA » organise l’exposition « The event of a thread » à partir du 15 décembre prochain autour du textile comme outil de création. L’événement sera accueilli par le Goethe Institut de Tunis et la galerie Central Tunis.

Le Goethe Institut de Tunis vient d’annoncer l’un de ses prochains événements artistiques prévus pour la rentrée culturelle, il s’agit d’une exposition itinérante qui aura lieu du 15 décembre 2022 au 15 février 2023 et qui regroupera une quinzaine d’artistes qui ont l’habitude de travailler sur le textile comme matériau artistique.

Un appel à participation est adressé aux artistes tunisiens pour participer à cet événement qui a pour objectif d’explorer des liens entre l’histoire, la culture, l’artisanat et le design à travers le textile.

F.B