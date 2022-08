Hamma Hammmami : «Saïed a réussi son coup d’Etat mais on n’a pas peur de lui»

Invité, ce mercredi 17 août 2022, sur les ondes de Mosaïque FM, le secrétaire général du Parti des travailleurs, Hamma Hammami, a estimé que le président de la république, Kaïs Saïed, a mené un coup d’Etat et qu’il l’a réussi. «On ne le craint pas et on va continuer à le combattre», a-t-il, par ailleurs, affirmé.

Le politicien de gauche a, d’autre part, déclaré que le chef de l’Etat a élaboré la nouvelle constitution tout seul, soulignant que cela marque le retour à la dictature. Le référendum ayant mené à cette constitution est, selon Hammami, une étape du coup d’Etat. «Surtout que la nouvelle constitution a été adoptée malgré le faible taux de participation à cette échéance», ajoute-t-il.

D’autre part, il a affirmé que Kaïs Saïed refuse le dialogue et qu’il ne croit qu’en lui même, soulignant qu’il a eu recours aux forces sécuritaires et militaires pour faire réussir «son coup d’Etat» le 25 juillet 2021.

Hamma Hammami a, d’un autre côté, appelé l’opposition à «jouer son rôle et mettre en place un programme visant à faire chuter Saïed».

C. B. Y.