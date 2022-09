Tunisie : Attayar et 4 autres partis mettent en garde Saïed contre la conclusion d’un accord secret avec le FMI

«Il est devenu certain aujourd’hui, à la lumière de nombreux indicateurs et données que le pays fait face à une crise qui présage tous les dangers, y compris la perturbation de la paix civile», ont estimé les partis Attayar, Al-Jomhouri, Ettakatol, Al-Ômal et Al-Qotb, dans un communiqué rendu public ce lundi 5 septembre 2022.

Les 5 partis ont estimé que les conditions sociales, ainsi que le faible niveau des équipements publics tels que les transports, la santé, l’éducation et l’approvisionnement en eau et en électricité, sont devenus «dangereux» et que ce danger sera plus accru dans les mois à venir.

Ce danger représente, selon ces partis, un résultat inévitable des politiques adoptées depuis des décennies, avant et après la révolution, en arrivant jusqu’à Kaïs Saïed (l’actuel président de la république).

«Le gouvernement de Kaïs Saïed a prouvé, depuis sa prise de pouvoir sous l’autocratie absolue, son incapacité et son incapacité à faire face à ces défis», ont lancé les 5 partis, mettant en garde le chef de l’Etat contre «la poursuite d’une politique de fuite en avant et la conclusion d’un accord avec le Fonds monétaire international (FMI) dans le secret».

C. B. Y.