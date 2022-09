Abir Moussi appelle Kaïs Saïed à dire la vérité aux Tunisiens

Obstinée, déterminée et pleinement engagée dans l’opposition à Kaïs Saïed, dont elle ne cesse de critiquer la dérive anti-démocratique et le dogmatisme idéologique, Abir Moussi, présidente du Parti destourien libre (PDL), ne semble pas prête à lâcher du lest.

Elle a ainsi appelé, aujourd’hui, samedi 10 septembre 2022, le président de la république à s’adresser au peuple tunisien et à annoncer sa position concernant le programme de réforme préparé par le gouvernement Najla Bouden et présenté dans le cadre des négociations avec le Fonds monétaire international (FMI) pour l’obtention d’un nouveau prêt.

En fait, Mme Moussi pointe l’hypocrisie du pouvoir en place qui, par la voix du président de la république, prétend œuvrer pour le bien-être des catégories pauvres de la population, alors qu’en réalité, il s’est engagé, au niveau du gouvernement, dans des réformes libérales qui profitent seulement aux catégories nanties.

Intervenant lors de la réunion organisée par son parti et consacré à l’examen de la situation économique et sociale en Tunisie, Mme Moussi a estimé que Kaïs Saïed cherche à «engager la Tunisie dans une politique des axes» et à «en faire une carte dans les conflits régionaux et internationaux». Elle fait ici allusion à la dernière crise diplomatique provoquée entre la Tunisie et le Maroc lorsque le président Saïed a réservé un accueil présidentiel officier à Brahim Ghali, le président de la République Sahraouie, qui n’est pas reconnue officiellement par la Tunisie, ni par les Nations-Unies, ni par la Ligue arabe que notre pays préside actuellement.

Lors de la réunion organisée par le parti et consacrée à l’examen de la situation économique et sociale en Tunisie, Mme Moussi a ajouté que le gouvernement falsifie les chiffres et trompe l’opinion publique.

Dans une déclaration à Shems FM, en marge du meeting, la présidente du PDL a souligné que «ceux qui détiennent aujourd’hui le pouvoir sont incapables de gérer la crise et de trouver des solutions.»

I. B.