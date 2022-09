Tunisie : Mohab Karoui pointe la responsabilité de Kaïs Saïed dans la montée des violations policières

Commentant les récentes violations policières dont ont été victimes des citoyens et des journalistes, dont la dernière en date était l’arrestation du journaliste Ghassen Ben Khalifa, le directeur exécutif de l’organisation I Watch Mohab Karoui a déclaré que la machine policière répressive continue d’aller crescendo en Tunisie.

Mohab Karoui, qui intervenait par téléphone dans l’émission Studo Shems, vendredi 9 septembre 2022, a estimé que la relation des agents de sécurité avec les citoyens n’a pas changé depuis la proclamation des dispositions spéciales, le 25 juillet 2021, par le président de la république Kaïs Saïed; elles se sont plutôt multipliées, a-t-il souligné.

Le directeur exécutif de I Watch a aussi déclaré que le pouvoir judiciaire encourage ces violations en garantissant l’impunité à leurs auteurs et en n’appliquant pas la loi contre tous les contrevenants, notamment les agents de sécurité, qui sont censés veiller au respect de la loi.

Le président de la république doit envoyer un message clair à l’administration publique et aux citoyens, confirmant que l’Etat de droit doit être respecté par tous, y compris par ses différentes institutions, a déclaré Mohab Karoui, en affirmant que le président de la république s’est dérobé à ses responsabilités et n’a pas cherché à protéger l’Etat de droit et des institutions.

I. B.