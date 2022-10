Vues sur les Arts à la Marsa : « Summer of Soul », un autre visage du Woodstock

Le film « Summer of Soul », Oscar du meilleur documentaire 2022, sera projeté le jeudi 13 octobre, à l’Agora à La Marsa, dans le cadre du Festival Vues sur les Arts.

La troisième édition du Festival Vues sur les Arts démarre demain, mercredi 12 octobre et se poursuit jusqu’à dimanche prochain. Au programme, différentes projections de films sur le rapport entre le cinéma et les autres arts.

Plusieurs de ces films seront projetés pour la première fois en Tunisie, dont « Summer of Soul », le film américain de Questlove, auréolé de l’Oscar du meilleur documentaire de l’année 2022.

Le film raconte l’histoire du Harlem Cultural Festival qui s’est tenu à New York en 1969, parallèlement au festival de Woodstock et dont plus personne ne parle. Le festival avait pourtant réuni 300.000 personnes pour une série de concerts donnés par des artistes majeurs comme Stevie Wonder, Nina Simone, B.B. King ou encore Sly and the Family Stone.

F.B