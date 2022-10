Tunisie : Le Harak du 25-Juillet dénonce «un climat électoral malsain» et appelle au report des législatives

Le Harak du 25-Juillet a dénoncé, ce lundi 24 juillet 2022, «un climat électoral malsain» et a appelé de ce fait au report des élections législatives prévues le 17 décembre prochain, tout en réclamant par ailleurs, l’amendement de la loi électorale.

Lors d’une conférence de presse organisée ce jour à Tunis, ce mouvement qui soutient la démarche réformiste du 25 juillet 2021, a exprimé son inquiétude quant au climat politique actuel, en pointant du doigt des dérives et des tiraillements dangereux visant notamment «à mettre en place un régime chiite au parlement», a prévenu le président du Harak du 25-Juillet, en accusant le frère du président de la République Naoufel Saïed d’être derrière ce complot tout en alertant sur «le renouveau de l’islam politique».

La même source, qui a rappelé son attachement à s’opposer «aux partis et aux parties qui œuvrent pour le retour du système politique de la décennie noire», a également exprimé sa volonté de former un Front composé de personnalités et de parties politiques appuyant le processus du 25 juillet, en vue de protéger celui-ci des dérives enregistrées.

Le Harak du 25-Juillet qui se présentera aux prochaines législatives, dans la majorité des circonscriptions électorales, a aussi appelé le chef de l’Etat à réformer la loi électorale et à rectifier le processus du 25 juillet afin de sauver le pays, tout en menaçant de boycotter les prochaines échéances électorales et d’appeler les citoyens à en faire de même.

Y. N.