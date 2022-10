Huile d’olive tunisienne conditionnée : exportations en hausse de 28%

Les exportations d’huile d’olive tunisienne conditionnée ont augmenté de 28%, à fin septembre 2022, a indiqué le ministère de l’Industrie, des Mines et de l’Énergie.

Ces quantités ont été exportées notamment vers le Canada, l’Arabie Saoudite et les Etats-Unis d’Amérique avec une part de 44% des exportations totales, selon des statistiques présentées lors de la 29e réunion du Conseil tunisien de l’huile d’olive conditionnée tenue vendredi 28 octobre 2022.

Organisée en présence des acteurs de la filière oléicole (ministères, profession et structures d’accompagnement), la rencontre a permis d’approuver les programmes de publicité et de promotion et d’actualiser les programmes d’exportation des nouveaux exportateurs, au titre de l’année 2022.

Les participants ont souligné la nécessité d’actualiser le texte réglementaire régissant le concours du prix national de la meilleure huile d’olive conditionnée afin d’assouplir les conditions de participation et de donner au concours une dimension internationale.

I. B.