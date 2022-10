Septembre 2022 a été le mois de septembre le plus chaud depuis 1950 en Tunisie, les températures moyennes ayant atteint 28,6°C, dépassant les moyennes de référence dans toutes les régions du pays, a déclaré l’Institut national de météorologie (INM).

La plupart des régions ont signalé une hausse des températures du 3 au 9 septembre avec des records dans certaines régions, notamment le 5 septembre.

Les quantités moyennes de pluie ont diminué de 30% par rapport aux taux de référence pour le même mois, a indiqué l’INM.

Les températures maximales ont varié de 29,6°C à Thala à 39,5°C à El-Borma, bien au-dessus des taux de référence dans toutes les régions avec des variations comprises entre +1,3°C à Djerba et +3,9°C à Kairouan.

Les températures les plus élevées ont atteint 44,5°C à Tataouine le 5 septembre, et la moyenne globale (27 stations principales) a atteint 34,4°C, dépassant la moyenne de référence (31,5°C) de +2,9°C.

Les températures minimales ont oscillé entre 17,4°C à Thala et 26,5°C à Médenine, bien au-dessus des taux de référence avec des variations comprises entre +1,8°C à Tabarka, Nabeul et Monastir et +4,1°C à Médenine.

Des températures minimales absolues ont été enregistrées à Thala (12,3°C le 23 septembre). La température minimale moyenne s’est établie à 22,9°C, bien au-dessus de la moyenne de référence (20,3°C) avec une variation de 2,6°C.

D’après Tap.