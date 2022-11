Tunisie : Selon Abir Moussi, Kaïs Saïed a plagié le PDL

La présidente du Parti destourien libre (PDL), Abir Moussi, a estimé, dimanche 13 novembre 2022, que le président de la république, Kaïs Saïed, a copié le programme économique de son parti, avant de charger la cheffe du gouvernement qu’il a nommée, Najla Bouden, d’en mettre les grandes lignes en œuvre.

Lors d’une réunion populaire tenue au Palais des congrès, à Tunis, Moussi a, par ailleurs, présenté ce programme et est revenue sur ses points essentiels, notamment ceux liés aux réformes dans les secteurs financier, bancaire et administratif.

Elle a, d’autre part, estimé que «le pays et le peuple sont dépendants des conflits politiques internes et externes, en raison de l’absence d’une vraie volonté politique pouvant préserver l’union des citoyens et leur dignité.»

L’avocate a, sur un autre plan, réitéré son appel à publier l’accord conclu entre le gouvernement Bouden et le Fonds monétaire international (FMI).

C. B. Y.