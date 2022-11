Tunisie : Bassem Trifi incarne la continuité du combat de la LTDH pour les droits et les libertés  

La Ligue tunisienne de défense des droits de l’homme (LTDH) a élu, lundi 14 novembre 2022, un nouveau comité directeur de quinze membres lors de son huitième congrès. Et c’est la liste conduite par Me Bassem Trifi, le vice-président sortant, qui a été élue. (Illustration : cérémonie d’ouverture du congrès électif).

Outre Bassem Trifi, cette liste se compose de Chedi Trifi, Saoussen Rihani, Mondher Bejaoui, Najet Zammouri, Jameleddine Sabaa, Brahim Sebaii, Moheddine Lagha, Hamida Chaieb, Fadhel Bedhiafi, Jamel Melki, Ahlem Jellali, Hamdi Belouafi, Kaies Mohsni et Torkia Chaieb.

Fils de Me Mokhtar Trifi, ancien président de la LTDH dans les années difficiles de la confrontation avec le pouvoir autoritaire de feu Zine El Abidine Ben Ali, entre 2000 et 2011, Bassem Trifi incarne la continuité au sein de cette organisation créée dans les années 1970 et qui a joué un rôle déterminant dans le combat pour les libertés et les droits en Tunisie au cours des dernières décennies. Ce qui tranche avec la ligne incarnée par le président sortant Jamel Msallem, qui, au cours de son mandat, a esquissé un rapprochement avec le président de la république Kaïs Saïed, en dépit de sa dérive autoritaire, ce qui est contraire à la tradition et la culture de militantisme des membres de la LTDH depuis sa fondation.

Me Trifi incarne, aux yeux des membres de la LTDH, la continuité du combat pour ces mêmes libertés et droits loin de toutes considérations politiciennes ou d’alliances politiques douteuses. Il a indiqué à l’agence Tap que la répartition des tâches au sein du nouveau bureau a été reportée à samedi après accord de tous les membres, mais c’est lui qui probablement sera le nouveau président

Conformément au nouveau règlement intérieur de l’organisation, ce nouveau comité compte désormais 15 membres, contre 25 auparavant.

I. B.