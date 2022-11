Sommet de la Francophonie à Djerba : Beït Al Hikma organise un colloque international sur le patrimoine alimentaire

Beit Al Hikma organise les 20 et 21 novembre un colloque international intitulé « Saveurs héritées, saveurs partagées » dans le cadre du 18e Sommet de la Francophonie à Djerba.

L’Académie tunisienne des sciences, des lettres et des arts (Beit al-Hikma) en partenariat avec le Centre des Arts Djerba organise un colloque international autour des influences croisées, des héritages et des métissages issus du brassage des cultures et des patrimoines alimentaires.

L’événement est coordonné par Pr. Sihem Debbabi-Missaoui (Université de La Manouba) membre de l’Académie et présidente du groupe de recherches « Food studies : cultures alimentaires de la Méditerranée et du monde musulman ». Des intervenants tunisiens et étrangers prendront part à ce colloque international qui aura lieu au Centre des Arts de Djerba, inauguré il y a quelques jours.

Beït Al Hikma organise également une conférence sur le théâtre en Africa (Tunisie antique), le 17 novembre au Palais de l’Académie, par Pre Leila Ladjimi Sebaï, historienne, archéologue, épigraphiste et membre de l’Académie Beit al-Hikma pour retracer les différentes composantes du 4ème art et son évolution en Tunisie, à l’ère de l’Antiquité romaine.

F.B