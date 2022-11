Tunisie : randonnée urbaine dans la ville du Kef avec Green Trek

Green Trek, dont la devise se résume en quatre mots : «La nature, la liberté, l’air frais et les beaux paysages, organise une randonnée urbaine dans la ville du Kef, capitale de la Numidie, située dans le nord-ouest de la Tunisie, près de la frontière algérienne.

«Avec notre guide originaire de la ville du Kef, Mohamed Tlili, nous allons vous emmener découvrir l’histoire secrète de cette ville, jadis appelée Sicca Veneria, cité pittoresque bâtie au flanc de la montagne, qui charme tant par sa nature que par sa médina où se côtoient des édifices chrétiens, juifs et islamiques», écrit Green Trek.

De la Kasbah, à la Basilique en passant par l’ancien quartier juif et le mausolée de Sidi Bou Makhlouf, les randonneurs seront invités à découvrir l’histoire ancienne et mouvementée du Kef, de l’époque punique à l’époque arabe, en passant par les époques romaine et byzantine.

Cette ville au charme préservé à travers le temps et qui charrie une histoire plusieurs fois millénaire, reste très peu connue du grand public.

Au programme, une visite au site archéologique d’Althiburos, ancienne cité numide passée sous l’influence de Carthage. Située sur la route reliant Carthage à Théveste, la cité obtient de l’empereur Hadrien (117-138) le statut de municipe sous le nom de Municipium Aelium Hadrianum Augustum Althiburitanum.

Au programme, également, une visite à la fameuse Grotte des arts de Si Ammar, une sorte de réserve culturelle dédiée à la sauvegarde des œuvres artistiques.

Le dernier délai pour l’inscription est fixé au 25 novembre, sachant que la randonnée aura lieu le 27 du même mois.

I. B.