Tunisie : Report du procès relatif à l’affaire de lobbying d’Ennahdha

Après avoir commencé l’examen de l’affaire des contrats de lobbying attribués au mouvement Ennahdha, et notamment à son président, Rached Ghannouchi, et au chargé des relations extérieures du parti, Rafik Abdessalem Bouchlaka, la chambre criminelle spécialisée en corruption financière auprès du Tribunal de première instance de Tunis a décidé de reporter le procès au mois de janvier 2023.

C’est ce qu’indique, ce mercredi 23 novembre 2022, Mosaïque FM, relayant «une source bien informée».

Selon la même source, en état de liberté, Ghannouchi n’a pas assisté à la séance d’aujourd’hui.

Rappelons que le juge d’instruction avait déféré Ghannouchi et Abdessalem devant la chambre criminelle pour accusation de financement étranger de source inconnue. Un mandat de dépôt a d’ailleurs été émis à l’encontre du deuxième.

Des contrats de lobbying auraient été conclus entre 2014 et 2021 par le parti islamiste, et dont la valeur est estimée à près de 800.000 dollars. Il s’agirait d’un financement étranger suspect et de source inconnue.

