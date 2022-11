Nabeul : Un pistolet, des munitions et de la drogue saisis dans une maison à Menzel Temime

L’Unité de prévention contre le terrorisme et la brigade de recherche et d’investigation relevant de la garde nationale ont saisi un pistolet, des munitions et de la drogue, au cours d’une descente effectuée dans une maison à Menzel Temime (Nabeul).

C’est ce qu’indique la Direction générale de la garde nationale (DGGN), en précisant que l’enquête a été menée sur la base d’informations et d’investigation sur un groupe de dealers dans la région.

Le parquet a ordonné la mise en détention de deux individus, deux autres ont été maintenus en liberté alors qu’un 5e complice, en fuite, fait l’objet d’un mandat de recherche ajoute la DGGN.

Y. N.