L’Académie tunisienne Beit Al Hikma fête son 39e anniversaire

L’Académie tunisienne des sciences, des lettres et des arts, « Beit al-Hikma », fête son 39ème anniversaire et les dix ans de la création de son Conseil scientifique. Un programme scientifique et artistique aura lieu du 5 au 10 décembre.

Dans le cadre de la célébration de son 39e anniversaire de sa création et du dixième anniversaire de la création de son conseil scientifique, Beit Al Hikma organise durant toute une semaine une série de manifestations scientifiques, intellectuelles et artistiques.

Le programme démarre avec un colloque autour du thème « Quelle Académie voulons-nous ? ». Des rencontres, des débats, ainsi que des tables rondes auront lieu autour de thématiques portant sur l’histoire, la religion, le climat et l’art.

Des académiciens consacreront, par ailleurs, des présentations aux lauréats du Prix Nobel. Et quelques publications de l’Académie feront, également, l’objet d’un débat.