L’OIM et la Municipalité de la Marsa organisent le Marché de fin d’année

Le Pôle Culturama à la Marsa accueille en ce moment et jusqu’à demain, 20 décembre, le Marché de fin d’année de l’OIM. Des artisans et des créateurs tunisiens et migrants sont au rendez-vous.

À l’occasion des fêtes de fin d’année, l’Organisation internationale de la Migration (OIM) et la Municipalité de la Marsa invitent le public à un événement d’expo-vente, de spectacle et de dégustation où seront à l’honneur des créateurs porteurs de projets innovants.

Cette initiative est réalisée avec l’appui de l’Union européenne (UE), l’Agence Italienne pour la Coopération au Développement (AICS) et le Bureau pour l’Assistance Humanitaire des États-Unis (BHA-USAID). L’événement comprendra l’expo-vente d’une variété de produits (prêt à porter, accessoires, objets de décoration, produits cosmétiques, gastronomie …), ainsi que des spectacles pour enfants et des performances de musique et de danse.

