Ghazi Chaouachi et la conception de «la justice équitable» chez Kaïs Saïed

«La justice équitable dans la conception de l’autocrate c’est la ‘‘justice fonctionnaire’’ qui applique les instructions, maltraite les opposants politiques et ferme les yeux sur l’atteinte aux droits et libertés».

C’est en ces termes que Ghazi Chaouachi, ex-président du Courant démocrate (Attayar), dont il a récemment démissionné, a commenté, dans un post Facebook publié vendredi 30 décembre 2022, les incessants appels adressés par le président de la république Kaïs Saïed, qualifié d’«al-hakem bi-amrihi» (qu’on pourrait traduire par autocrate) à la justice pour qu’elle joue son rôle dans la poursuite des «traîtres à la nation», des «ennemis de l’Etat et du peuple», des «vendus à l’étranger» et des «corrompus jusqu’au coup». Qu’il a d’ailleurs désignés, une nouvelle fois, à la vindicte populaire, dans le discours prononcé mercredi 28 décembre et qui était entièrement consacré à s’attaquer à ses opposants.

I. B.