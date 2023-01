Tunisie : des formations dénoncent le discours «menaçant et effrayant» de Saïed

La coalition Soumoud, le Parti socialiste et le parti Al Massar ont, dans un communiqué commun, dénoncé le discours «menaçant et effrayant» du président de la république Kaïs Saïed.

Les signataires, qui ont aussi annoncé avoir entamé des consultations ouvertes pour resserrer les rangs de la famille démocrate, sociale et républicaine, font allusion au discours du président Kaïs Saïed, prononcé le 28 décembre dernier, où il lançait des menaces contre ses opposants et les qualifiait de corrompus et de traitres à la nation.

Dans un communiqué publié dimanche 1er janvier 2022, les trois signataires affirment que leurs consultations visent à proposer une alternative politique de salut, sans revenir au régime d’avant le 25 juillet 2021, qui était dominé par le parti islamiste Ennahdha et ses alliés.

Les trois formations ont souligné que les personnalités et organisations nationales appartenant à la famille socio-démocrate sont visées par ces consultations ouvertes dont l’objectif est de mettre fin au processus du 25 juillet, incarné par le président Saïed, dont ils dénoncent les pressions exercés sur les systèmes sécuritaire et judiciaire pour les instrumentaliser contre ses opposants et ceux qui critiquent le processus politique qu’il a engagé le 25 juillet.

Ils ont aussi appelé à l’annulation des résultats du 1er tour des élections législatives du 17 décembre, qui ont vu l’abstention de 90% de l’électorat, et à mettre un terme à ce processus électoral qui conduirait à la mise en place d’un parlement dépourvu de toute légitimité.

I. B.