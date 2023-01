Forum culturel de Sharjah : Quatre écrivains tunisiens à l’honneur

Dans le cadre du Forum culturel de Sharjah qui a eu lieu au Palais Ennejma Ezzahra, quatre écrivains tunisiens étaient à l’honneur en reconnaissance à leur contribution au développement de la pensée arabe.

La 11e édition du Forum culturel de Sharjah (SCHF) des Emirats-arabes Unis a rendu, ce jeudi 19 janvier, un hommage à Ibrahim Chabbouh, Ali Chebbi, Mohamed Salah Ben Amor et Abdelaziz Kacem, en présence notamment de la ministre des Affaires culturelles Hayet Guettat Guermazi.

La cérémonie a eu lieu au Palais Ennejma Ezzahra à Sisi Bou Saïd et a été l’occasion de revenir sur l’oeuvre de ces quatre écrivains et leur contribution au développement de la pensée arabe notamment dans la critique et la traduction.