Tunisie : plaintes pénales des juges révoqués contre la ministre de la justice

Le coordinateur du comité de défense des magistrats révoqués par décret présidentiel, l’avocat Ayachi Hammami, a indiqué que 37 plaintes pénales individuelles ont été déposées contre la ministre de la Défense Leila Jaffel.

Ces plaintes ont été déposées aujourd’hui, lundi 23 janvier 2023, par un certain nombre d’avocats au nom des magistrats révoqués contre la ministre qui a refusé d’appliquer les jugements en leur faveur prononcés par le tribunal administratif et de les réintégrer dans leurs fonctions.

Me Ayachi Hammami, qui parlait au cors d’un point de presse tenu devant le Palais de la Justice de Tunis, a ajouté que la ministre Jaffel a commis un crime, selon ses termes, en vertue de l’article 315 du code pénal qui lui impose d’appliquer les décisions judiciaires.

Rappelons que Ayachi Hammami est lui-même poursuivi en justice suite à une plainte déposée contre lui par la ministre de la Justice pour diffamation et diffusion de fausses nouvelles pour avoir fait la même déclaration sur la non application de la décision de justice relative aux magistrats révoqués et pour avoir déclaré aussi que «le président de la république a fait payer une indemnité de licenciement aux 57 magistrats révoqués, ce qui peut être considéré comme du gaspillage de l’argent public et de la corruption», selon ses termes.

I. B.