Tunisie : appel à proposition pour petits projets sociaux et environnementaux

L’ambassade de Suisse en Tunisie invite les associations tunisiennes à but non-lucratif, à la recherche de financement pour un petit projet à caractère social, économique ou environnemental, à soumettre leurs propositions de projets, au plus tard le 8 février 2023.

L’ambassade précise qu’elle fournira un appui financier de 22 000 DT maximum, aux 4 ou 5 meilleurs projets proposés.

La procédure de participation se fera en 2 étapes : la présélection sur la base d’un bref document conceptuel, puis la sélection finale basée sur un projet détaillé.

Les critères de sélection sont au nombre de 3 : l’association tunisienne candidate doit être à but non lucratif, ayant au moins un an d’ancienneté et une expérience de mise en œuvre d’au moins un projet. De même, l’achèvement du projet proposé doit se faire avant la fin de novembre 2023. Seul un dossier par association pourra être remis.

Autres critères d’évaluation : la faisabilité du projet et son originalité; son impact socio-économique et environnemental, de même que sa durée; et la qualité de présentation du dossier.

A. M. (avec ambassade de Suisse en Tunisie).