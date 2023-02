Tunisie : 1 415 écoles privées d’eau potable

Alors que le président de la république, qui accapare tous les pouvoirs en Tunisie, s’empêtre dans des conflits politiques, en essayant d’implémenter son projet, personnel et utopique, de soi-disant démocratie directe, le système scolaire, colonne vertébrale de tout processus de développement, continue de sombrer dans la précarité et la médiocrité.

Outre les grèves tournantes du personnel éducatif, les classes bondées, l’absentéisme chronique des enseignants, et autres maux dont souffre le système éducatif national, jadis fierté du jeune nation tunisienne, voilà que le Forum tunisien pour les droits économiques et sociaux (FTDES) nous apprend que 1 415 écoles dans le pays ne sont même pas raccordées aux réseaux de la Société nationale d’exploitation et de distribution de l’eau (Sonede), en soulignant que le manque d’eau dans les écoles a un impact négatif sur la qualité de l’éducation et en appelant les autorités, qui ont malheureusement la tête ailleurs, à prendre des mesures urgentes, y compris l’adoption du nouveau code de l’eau, qui dort toujours dans les tiroirs du gouvernement.

La région du centre-ouest est la plus durement touchée par le manque de raccordement des écoles aux réseaux de l’eau potable, tandis que le taux de raccordement dans la capitale et les régions côtières s’élève à 90%.

Environ 300.000 citoyens sont privés de leur droit à l’eau potable au moment où d’autres régions connaissent des difficultés d’accès à l’eau potable en quantité suffisante, ajouté le FTDES.

