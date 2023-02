Les Journées de l’Oasis à Gabès : Parlons des enjeux écologiques urgents

Les Journées de l’Oasis de Gabès démarrent aujourd’hui, vendredi 10 février. Ils seront l’occasion d’évoquer les enjeux urgent de l’Oasis à travers un programme culturel et artistique avec la participation de chercheurs, écologistes, artistes et citoyens.

Les Journées de l’Oasis ou OASIS DAYS proposeront au public des tables rondes sur le diagnostic, l’analyse, l’identification des problèmes et la gestion de l’oasis, avec la participation de chercheurs, experts, écologistes, décideurs et citoyens.

En plus de ces discussions, le programme comprend deux expositions : D’abord « Oasis remains » une exposition photographique de l’artiste Douraid Souissi dans l’espace public et autour de L’Agora Gabès, mais également « Fibres », de Mohamed Amine Hamouda et Najah Zarbout au Musée des Arts et Traditions Populaires de Gabès.

Une visite guidée dans l’oasis est aussi au programme afin de s’immerger dans le patrimoine matériel et immatériel de l’Oasis et découvrir la richesse de ses cultures, du savoir-faire de ses artisanaux, comme le travail de la laine, du bois de palme et les nombreuses autres activités artisanales qui font tout le charme de ce lieu.

Un atelier de confection de papier à partir des fibres de l’oasis sera aussi proposé aux enfants.

