Dar Sebastian fait son opéra : Programme de l’édition 2023

Une nouvelle édition de l’événement musical « Dar Sebastian fait son opéra » aura lieu du 15 au 19 février.

« Dar Sebastian fait son opéra » est une manifestation musicale annuelle ancée en 2007 par l’homme de Théâtre Lassad Ben Abdallah, et organisée par le Centre culturel international de Hammamet.

Le comité d’organisation du festival vient de dévoiler la programmation de cette nouvelle édition qui démarre ce mercredi avec deux spectacles « Con spinto poetico » (la soprano Henda Ben Chaabane, Youssef Messaoudi à la clarinette) et Bassem Makni au piano) et “La vie d’une femme” (La Mezzo-soprano Emira Dakhlia, Emmanuelle Houerbi (piano) et Meriem BELKHIRIA au violoncelle).

Programme complet

F.B