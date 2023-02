Tunisie : Douz accueille le Festival de création artistique au Sahara

Bien que le concept de résidence artistique existe en Tunisie et ailleurs depuis longtemps, c’est une première que vient de lancer le musicologue, Dr Ridha Ben Mansour, en organisant la première résidence artistique dans le désert de Douz et ce du 24 au 26 février 2023.

Intitulé Festival de création artistique au Sahara (en arabe نجع الفن), la résidence artistique-festival se décline en plusieurs ateliers au choix du participant et sous la direction de musiciens chevronnés.

On peut citer à ce propos l’atelier musique et instruments avec l’artiste et compositeur Mohamed Ali Kamoun, ou encore l’atelier du chant malouf avec le professeur à la Rachidia, Béchir Bhouri. L’atelier de chorégraphie est animé par le chorégraphe Marwen Errouin et celui d’éveil musical pour les néophytes par le musicien Haythem Chakroun.

La direction du festival a par ailleurs annoncé, la présence de la chanteuse et compositrice Mouna Chtourou pour le travail musical et le chant.

C’est le père Saint Charles de Foucault, ermite dans le désert algérien, qui disait : «Il faut passer par le désert et y séjourner pour recevoir la grâce de Dieu», et il ajoute : «Le désert est beau, le silence magnifique, mais tous les deux se méritent» !

Justement, le lieu de ce festival se trouve dans un campement du désert de Douz appelé Camp Wad Erramal constitué exclusivement de tentes bédouines. Dans ce campement isolé du tumulte de la vie citadine, le calme et le silence du désert s’associent pour garantir une atmosphère propice à la création.

Les résidents du festival vont passer deux nuits et 3 jours bénéficiant de cette «retraite» choisie pour chercher l’inspiration. Ils peuvent, lors de cette rencontre d’artistes, quelles que soient leurs disciplines, concrétiser leurs inspirations communes et donner naissance à des projets qui seront développés et présentés ultérieurement au grand public.

Le festival se propose de réunir le travail créatif et l’expérience artistique tout en profitant du Sahara et de ses secrets. Les participants sont appelés à acheter tous les services artistiques et touristiques en un seul package mis à leur disposition sur l’internet.

Le Sahara sera le cadre spatio-culturel et la source d’inspiration des artistes. Le festival se clôture par des idées et des prémices de projets artistiques issus des ateliers et des rencontres effectuées lors du festival.

Tous les soirs, les résidents seront conviés à des soirées artistiques et des concerts locaux et la clôture du festival se fera lors d’une présentation nocturne du travail des ateliers thématiques.