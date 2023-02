Expulsion d’Esther Lynch : L’UGTT condamne la décision des autorités tunisiennes

L’Union générale Tunisienne du travail (UGTT) a condamné, ce lundi 20 février 2023, «la décision des autorités tunisiennes» (Sur instruction samedi dernier du président Saïed) de sommer Esther Lynch secrétaire générale de la confédération des syndicats européens (CSE) de quitter le territoire tunisien dans un délai ne dépassant pas les 24h.

Dans un communiqué publié par son bureau exécutif, la centrale syndicale a exprimé sa solidarité avec son invitée, en affirmant que cette dernière «a pris l’initiative, spontanément, de soutenir les travailleurs tunisiens et de défendre l’organisation syndicale», tout en dénonçant son expulsion, estimant qu’elle constitue «une atteinte manifeste au droit syndical et la poursuite des pratiques visant la centrale syndicale».

L’UGTT a a rejeté les accusations d’ingérence et a indiqué que l’expulsion d’Esther Lynch «injustifiée d’autant que dans ses déclarations, la secrétaire générale de la CSE avait dénoncé les atteintes au droit syndical et appelé au dialogue en tant que seule issue à la crise», lit-on encore dans le communiqué qui dénonce «des manœuvres visant à inciter l’opinion publique contre l’UGTT et de mettre en doute sa crédibilité».

La même source affirme que cet incident représente «un indicateur dangereux du recul de la démocratie en Tunisie et une réaction démesurée», estimant qu’il s’agit aussi d’une réponse aux positions exprimée par l’UGTT et son refus des pratiques du pouvoir exécutif, citant «la levée des subventions, ainsi qu’à la réussite des mouvements conduits par les syndicalistes dans plusieurs régions et l’élaboration de l’initiative nationale pour sauver le pays…».

L’UGTT a enfin renouvelé son appel à libérer le secrétaire général du Syndicat de la Sté Tunisie- Autoroute, Anis Kaabi ainsi que les responsables syndicaux dans le secteur du transport.

Y. N.