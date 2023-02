La Tunisie intensifie la chasse aux Subsahariens en situation irrégulière  

Les forces de sécurité tunisiennes ont intensifié les campagnes d’arrestations des Africains subsahariens en situation irrégulière dans la plupart des régions du pays.

Ces campagnes, qui ont commencé il y a quelques jours, se sont intensifiées au lendemain des déclarations de Kaïs Saïed, mardi 21 février 2023, lors de la réunion du Conseil national de sécurité, consacré à cette question et au cours de laquelle le président de la république a souligné la nécessité de prendre des mesures d’urgence pour faire face rapidement au phénomène d’arrivée massive de migrants irréguliers d’Afrique subsaharienne en Tunisie.

Les émigrés illégaux sont pourchassés dans les quartiers où ils habitent et les stations de bus et de taxis. Après leur arrestation, ils sont soumis à des vérifications d’identité et la plupart d’entre eux sont mis en dépôt sur instruction du ministère publique, en attendant que la justice statue sur leur sort.

Rappelons que le président Saïed avait appelé hier à une application stricte de la loi relative au statut des étrangers en Tunisie et au franchissement illégal de la frontière.

I. B.