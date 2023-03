Festival international du Film des droits de l’Homme : Une nouvelle édition à Tunis et dans les régions

La 8e édition du Festival international du Film des droits de l’Homme (Human Screen Festival 2023) aura lieu du 4 au 8 mars à Tunis, à Mahdia, à Kasserine, à Gabès et à Tozeur.

Le comité directeur du Human Screen Festival vient d’annoncer la programmation de la 8e édition qui démarrera demain, samedi 4 mars, et qui sera placée sous le thème « Femmes, paix et sécurité ».

Le coup d’envoi sera donné à la Maison de jeunes Boumerdes à Mahdia avec une série de courts-métrages. Le programme se poursuivra par la suite à Tozeur, à Gabès et Kasserine.

Du côté de Tunis, les projections auront lieu les 5, 6 et 7 mars à la Cité de la Culture. Les films programmés sont issus d’une quinzaine de pays et varieront entre courts-métrages, longs-métrages, fictions et documentaires.

F.B