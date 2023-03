« Astrologie », exposition de l’artiste tunisien Oussama Ammar à la galerie 2080

L’espace 2080 à l’Ariana accueille en ce moment et jusqu’au 1er avril l’exposition « Astrologie » de l’artiste tunisien Oussama Ammar.

Après des études en design à l’Ecole supérieure des Sciences et Technologie, Oussama Ammar part à Paris pour se perfectionner dans la peinture à l’huile et où il a pu participer à une résidence d’artistes dans l’atelier parisien Malutra.

Aujourd’hui, Oussama Ammar souhaite exporter ses expressions artistiques et véhiculer sa sensibilité à travers des expositions individuelles et collectives en Afrique du Nord et en France.

L’artiste se prépare aujourd’hui à lancer une nouvelle collection d’art contemporain dans le monde de digital et Art et la technologie , l’Astrologie est son prochain sujet d’inspiration digital NFT. Son univers haut en couleurs est à découvrir jusqu’au 1er avril prochain à la galerie 2080 à l’Ariana.

F.B