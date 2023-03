« Houria » de Mounia Meddour sort dans les salles de cinéma en Tunisie

Après le grand succès qu’avait connu son premier film « Papicha », la réalisatrice franco-algérienne Mounia Meddour sort « Houria » que le public tunisien pourra découvrir dès aujourd’hui dans les salles de cinéma.

Un peu comme dans « Papicha », on retrouve dans ce nouveau film toujours en tête d’affiche l’actrice algérienne Lyna Khoudri et la réalisatrice continue de mettre en avant les femmes algériennes, leur aspiration à la liberté et toute la violence à laquelle elles font constamment face.

Le film raconte l’histoire de Houria, une jeune et talentueuse danseuse. Femme de ménage le jour, elle participe à des paris clandestins la nuit, mais un soir où elle a gagné gros, elle est violemment agressée par Ali et se retrouve à l’hôpital. Ses rêves de carrière de ballerine s’envolent. Elle doit alors accepter et aimer son nouveau corps. Entourée d’une communauté de femmes, elle va retrouver un sens à sa vie en inscrivant la danse dans la reconstruction et sublimation des corps blessés…

« Houria » sera projeté dans les salles de cinéma suivantes : Pathé Tunis City, Pathé Mall of Sousse, l’ABC Tunis, CinéMadart Carthage, Alhambra Zephyr, l’Agora de la Marsa et l’Agora de Djerba.

F.B