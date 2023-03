Nabil Ammar : «Les partenaires de la Tunisie doivent respecter la volonté de son peuple»

«La seule politique intelligente aujourd’hui pour tous les partenaires de la Tunisie est de l’accompagner dans sa relance économique en respectant la volonté de son peuple car une Tunisie stable et prospère est dans l’intérêt de tous les partenaires de notre pays».

C’est ce qu’affirme le ministre tunisien des Affaires étrangères, Nabil Ammar, dans une interview à Leaders Magazine, à paraître en avril.

Evoquant les relations avec l’Union européenne, qu’il définit comme un «partenaire stratégique important», Ammar déclare : «Nous ne cherchons qu’à approfondir ce partenariat et ce dialogue. C’est un choix souhaité de part et d’autre et soutenu par de nombreux acteurs historiques, économiques et autres».

«J’ai toujours dit à mes interlocuteurs qu’il faut comprendre ce qui se passe en Tunisie. Et c’est ainsi que nous pouvons porter notre relation à un niveau supérieur et plus intégré, au bénéfice des deux parties (…) Nous avons des objectifs communs. Aucune des deux parties ne peut dire à l’autre quoi faire», a ajouté le ministre.

Quant aux Etats-Unis, qui «constituent un partenaire très important», le Nabil Ammar a déclaré qu’ils «font tout pour développer davantage nos relations dans le respect mutuel. Puisque les Américains respectent leurs symboles et leurs institutions, nous attendons d’eux le même respect pour les nôtres. Il s’agit de respecter la volonté populaire clairement exprimée par les Tunisiens. Nous collaborons, échangeons et essayons de trouver des intérêts communs avec tous nos partenaires. Mais, pour avoir un sens, ce dialogue doit être équilibré, entre égaux.»

«Trois leviers sont indispensables pour sortir de la situation actuelle : l’unité nationale, la relance économique et les réformes. Le dialogue et la communication sont également nécessaires. Nous devons faire entendre notre voix partout», a aussi expliqué le ministre.

