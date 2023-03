Tunisie- Météo: Pluies, vents forts et températures en baisse à partir du dimanche 2 avril

L’Institut national de la météorologie (INM) a annoncé qu’une baisse des températures, des vents et des pluies sont attendus dès dimanche 2 avril dans différentes régions du pays.

Selon les prévisions de l’INM, les pluies seront éparses et parfois orageuses et concerneront le centre, le nord ainsi que le sud du pays, sachant que ce temps pluvieux persistera aussi le lundi 3 avril 2023.

Les vents attendues souffleront entre 50 et 70km/h et atteindront 90km/h dans les régions côtières et sur les hauteurs, ajoute la même source.

Quant aux températures elles varieront entre 12 et 16°C et entre ne dépasseront pas 9°C sur les hauteurs, alors qu’au sud, celles-ci seront comprises entre 22 et 26 degrés.

Y. N.