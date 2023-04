Tourisme alternatif : Wantotrip va lancer une campagne Authentic Tunisia

La startup spécialisée dans la réservation de voyages Wantotrip lancera, en mai 2023, la campagne Authentic Tunisia pour promouvoir le tourisme alternatif et durable en Tunisie, a annoncé une délégation de cette société lors d’une rencontre, mardi 4 avril 2023, avec le ministre du Tourisme et de l’Artisanat, Mohamed Moez Belhassine.

Cette campagne consistera à inviter un grand nombre d’influenceurs du monde entier à vivre une expérience unique et authentique en rapport avec les coutumes, traditions et aventures dans diverses régions du pays et de promouvoir cette initiative à travers leurs comptes sur les réseaux sociaux.

De son côté, le ministre du Tourisme a souligné l’engagement de son département à soutenir Wantotrip pour faire de cette campagne un succès, rappelant que le gouvernement attache une grande importance à sa stratégie pour encourager les startups et stimuler la créativité et l’entrepreneuriat.

A cet égard, il a souligné l’intérêt du ministère du Tourisme à accompagner les startups opérant dans les domaines liés au secteur pour renforcer leurs capacités à apporter de la valeur ajoutée et à accompagner les efforts nationaux dans la promotion de la destination tunisienne sur le national et international, dans le cadre d’un partenariat efficace entre les secteurs public et privé.