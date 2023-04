Kiona, une candidate d’origine tunisienne qui cartonne à The Voice TF1

À 16 ans seulement, Kionna, née d’une mère tunisienne et d’un père français, cartonne en ce moment au télé-crochet français The Voice. Elle a jusque-là fait retourner les quatre membres du jury et a remporté l’épreuve des battles.

Le public l’a découverte il y a un mois dans la célébrissime émission de télé crochet musical The Voice, diffusée chaque samedi soir sur TF1, Kiona, jeune chanteuse de 16 ans, a fortement séduit les coachs de la 12e saison lors de son audition à l’aveugle.

Les quatre membres du jury (Zazie, Vianney, Amel Bent et Bigflo & Oli) s’étaient retournés lors de la très belle performance qu’elle avait faite en interprétant « Une vie d’artiste » de La Zarra. Kiona avait choisi Vianney comme coach.

La jeune chanteuse à moitié tunisienne a également remporté la terrible épreuve des battles face à la candidate libanaise Maryline Naamane. Elle continue l’aventure toujours dans l’équipe de Vinaney et devra passer l’épreuve des cross Battles pour poursuivre l’aventure de The Voice.

F.B