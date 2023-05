Kaïs Saïed en visite à la librairie Al Kitab : « Aucun livre n’est censuré »

Le président Kaïs Saïed a rendu visite ce soir, mardi 2 mai, à la librairie Al Kitab au centre ville de Tunis. Il a tenu à rappeler qu’il reste un fervent défenseur du livre et de la liberté d’expression.

Le président de la république Kaïs Saïed a souhaité aujourd’hui mettre les points sur les i concernant l’affaire de la supposée censure du livre « Frankestein Tounes » de Kamel Riahi qui avait été retiré de la Foire internationale du Livre de Tunis.

Kaïs Saïed a vérifié par lui-même que le livre se vendait aux librairies et notamment à la librairie Al Kitab du Centre-ville de Tunis, un espace qu’il fréquentait régulièrement, a-t-il indiqué, tout en rappelant qu’on ne pouvait plus parler de censure à l’heure actuelle, la liberté d’expression et de penser sont des acquis inaliénables dans la Tunisie d’aujourd’hui, selon ses dires.

Le livre de Kamel Riahi avait été retiré de la Foire du Livre pour la simple et bonne raison qu’il ne figurait pas sur la liste des livres exposés, a rappelé Kaïs Saïed.

