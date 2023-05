Le film tunisien « Les filles d’Olfa » sort prochainement dans les salles de cinéma en France

Après une première mondiale au Festival de cannes où il était en compétition officielle, « Les filles d’Olfa », dernier film de la cinéaste tunisienne Kaouther Ben Hania, sortira dans les salles de cinéma en France à partir du 5 juillet.

« Les filles d’Olfa », cinquième long-métrage de Kaouther Ben Hania après « Le challat de Tunis », « Zaineb n’aime pas la neige », « La belle et la meute » et « L’homme qui a vendu sa peau », a fait sensation à la 76e édition du Festival de Cannes qui s’est clôturée samedi dernier.

Bien qu’il soit parti bredouille de la cérémonie de clôture, le film avait tout de même fait sensation auprès des critiques et des médias et avait même raflé 4 prix parallèles. Mêlant documentaire et fiction autour de l’histoire vraie d’un mère qui voit deux de ses filles partir au Djihad, le film sortira dans les salles de cinéma en France à partir du 5 juillet. Aucune date pour sa sortie tunisienne n’est encore prévue.

F.B