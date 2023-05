Rassemblement à Paris en solidarité avec les prisonniers politiques en Tunisie

A l’appel reproduit ci-dessous, lancé par plusieurs associations, un rassemblement pour exiger la liberté pour les prisonniers politiques et d’opinions en Tunisie se tiendra Place de la République, à Paris, samedi 3 juin 2023 à partir de 15 heures.

Le rassemblement se tiendra sous le slogan : «100 jours de détention, 100 jours de privation de liberté, 100 jours de mensonges d’Etat» ou encore : «Quand Kaïs Saïed se venge de ses adversaires politiques».

Depuis cent jours, des détenus politiques croupissent dans les prisons de Kaïs Saïed, privés, aussi bien dans leurs cellules que lors de leur déplacement vers le tribunal, de soins médicaux et du minimum d’humanité tel que défini par les accords internationaux, pour la simple raison qu’ils se sont opposés au tournant autoritaire pris par le président tunisien depuis son coup d’État et sa monopolisation du pouvoir.

Après des années de lutte pacifique pour la liberté et la démocratie – au sein de partis politiques, d’organisations et d’associations ou en tant que militant·e·s indépendant·e·s –, ces prisonnier·e·s se retrouvent accusé·e·s, sans la moindre preuve, de complot contre la sûreté de l’État et de terrorisme.

Ils/elles se retrouvent livré·e·s à toutes sortes d’abus et d’humiliations parce qu’un chef d’État à la susceptibilité exacerbée vis-à-vis de toute opposition ne souffre ni la critique ni la liberté d’expression.

Plus la crise sociale s’intensifiera, plus le président tunisien continuera à maltraiter tous ses opposant·e·s – militant·e·s politiques, journalistes, activistes de la société civile, ou même simples citoyens – pour tout commentaire critique portant sur une situation désastreuse sur tous les plans.

Il est de la responsabilité de toute personne attachée aux principes de démocratie et de liberté d’élever la voix et de faire tout son possible pour la libération de tous les prisonniers afin qu’ils puissent retrouver leurs familles et retourner à leur vie politique et citoyenne.

Non aux procès d’opinion!

Non aux accusations infondées!

La tyrannie est la voie qui mène au terrorisme.

A l’appel de :

Comité pour le respect des libertés et des droits de l’Homme en Tunisie (CRLDHT)

Fédération des Tunisiens citoyens des deux rives (FTCR)

Union des travailleurs immigrés tunisiens (UTIT)

Association des tunisiens en France (ATF)

El Jomhouri-France

Ettayar-France

Etakettol-France

Parti des travailleurs (section France).