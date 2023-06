Maison de Tunisie à Paris : Palmarès du Festival Mon premier Film 2023

La 3e édition du Festival Mon premier Film s’est clôturée hier soir, jeudi 15 juin à la Maison de Tunisie à Paris. C’est un film du Bangladesh qui a remporté le premier prix.

Le jury du Festival Mon premier film composé de Raouf Ben Amor, Kahena Attia, Katherine Ruelle et Mohamed Charbagi, a dévoilé hier le palmarès de la 3e édition où 19 films dont 5 tunisiens étaient en compétition.

Le premier prix est revenu au film bangladais « Could you be free yet locked in » de Kazi Arefin Ahmed, le deuxième prix a été attribué au film irakien « Cobbler of paradise » de Haydar Houssine Taleb, et le troisième prix est revenu au film tunisien « Touristes hors saison » de Maher Hasnaoui.

F.B