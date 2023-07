Nessrine Jabeur accompagne Souad Massi au Festival de Carthage

La chanteuse algérienne Souad Massi se produira cet été sur la scène de l’amphithéâtre de Carthage, avec, en première partie, une jeune artiste qui voue le même attachement à la guitare, la Tunisienne Nessrine Jabeur.

La soirée, qui aura lieu le 6 août 2023, est inscrite au programme de la 57e édition du Festival international de Carthage (FIC: 14 juillet-19 août 2023).

Souad Massi sillonne le monde en présentant une musique engagée, à travers laquelle elle rend hommage aux valeurs nobles de la paix, de la tolérance et de l’amour du prochain.

Née en Alger en 1972 et vivant en France depuis de nombreuses années, la chanteuse a débuté sa carrière dans le groupe Kabyle Atakor, Dès les années 90, elle se spécialise dans la musique rock aux textes engagés.

Après une série de menaces de mort, Souad Massi quitte son pays natal en 1999 et commence à être connue dans le monde. Dans les années 2000, elle chante en duo avec Marc Lavoine et Florent Pagny et signe un duo avec Francis Cabrel en 2010.

Souad Massi mêle tous les styles musicaux dans son répertoire : folk-rock, chaâbi algérien, musique arabo-andalouse.

Accompagnée de sa guitare, son instrument fétiche, elle chante un air nostalgique, Alech ya donia, une ode à la tolérance qu’elle a mise en musique, où elle s’adresse aux peuples arabes opprimés, soumis à la dictature.

La chanteuse enchaîne les titres à succès, à l’instar de Ana galbi thab ou Rani aycha kelli fi mana, en mettant toujours en avant la dureté de la vie, la solitude, la crise existentielle… Son dernier album Sequana, sorti en octobre 2022, est nommé dans la catégorie « Album de musiques du monde » aux Victoires du Jazz 2023 dont la 21e édition se tient au début de ce mois de juillet.

Guitariste, chanteuse et compositrice, Nessrine Jabeur a fait des études à l’Institut Supérieur de Musique de Tunis (ISMT), avant de se frayer un chemin dans le monde des musiques hybrides actuelles, faisant preuve de grand talent en tant qu’artiste interprète aux capacités vocales à toute épreuve. En 2018, son spectacle Helma a reçu le deuxième prix (Tanit d’argent), dans la compétition officielle des Journées musicales de Carthage (JMC).

Nessrine Jabeur chante en arabe, en français ou en anglais. Son inspiration trouve sa source aussi bien dans la musique traditionnelle tunisienne que dans le jazz, le blues ou la musique turque, pour inventer au final sa propre musique.

D’après Tap.