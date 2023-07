Dhafer Youssef en clôture du Festival International de Dougga

Le chanteur et compositeur tunisien Dhafer Youssef, l’un des plus importants ambassadeurs de la musique contemporaine dans le monde se produira en clôture du Festival International de Dougga (du 27 juillet 7 août).

Son nouvel album « STREET OF MINARETS » raconte des voyages aux quatre coins du monde à la recherche de nouveaux sons.

La flûte de Rakesh Chaurasia a été enregistrée à Bombay ; Adriano Dos Santos Tenori a joué ses percussions à Paris ; et Dave Holland a posé ses lignes de contrebasse à Göteborg en Suède.

Cet album nous prend en voyage dans le temps aussi, entre l’enfance de Dhafer et l’adulte qu’il est devenu.

Entre le jazz des années 50 et sa version plus rock des années 80 aussi. Un musicien en perpétuel mouvement, fuyant comme la peste les « étiquettes, le kitsch et l’exotisme ».

Point de vente: Siège de l’Association du Festival International de Dougga – Complexe Sportif Teboursouk

📣 les tickets sont disponibles en ligne : teskerti

