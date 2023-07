Coupe arabe des clubs champions : L’Espérance de Tunis dos au mur  

Après s’être inclinée, jeudi 27 juillet 2023, face à Al Ittihad Jeddah (1-2) lors du premier match du groupe A de la Coupe arabe des clubs champions, qui se tient en Arabie saoudite, l’Espérance de Tunis espère se racheter cet après-midi, samedi 30 juillet, à 16 heures (heure de Tunis), face au club Al Shorta d’Irak.

Vainqueur au premier match du Club sfaxien (1-0), Al Shorta occupe la première place au classement provisoire aux côtés d’Al Ittihad, et il entend confirmer aujourd’hui face à une équipe «Sang et Or» complètement remaniée après le départ de plusieurs de ses pièces maîtresses (Mohamed Ali Ben Romdhane, Hamdou El Houni et Fousseny Coulibaly) et qui est encore à la recherche de ses automatismes.

Dos au mur et condamnés à gagner pour rassurer leurs supporters, les Espérantistes savent que leur tâche ne sera pas facile face à une équipe irakienne qui jouera le bloc défensif en procédant par des contre-attaques éclaires pour assommer son adversaire du jour. Or, on sait que, dans ce genre d’exercice, l’Espérance éprouve souvent des difficultés. Et des difficultés, elle en aura sans doute cet après-midi avec une ligne d’attaque complètement chambardée et où manque toujours la pointe de métier capable de transformer les occasions créées.

Espérons, toutefois, que les protégés de Mouine Chaabani sauront prendre rapidement la mesure de leurs adversaires et marquer le but libérateur suffisamment tôt pour imposer leur contrôle sur le match et obliger leurs adversaires à prendre des risques.

Lors du premier match, le club tunisois était opposé à une robuste équipe saoudienne menée par un chef d’orchestre nommé Karim Benzema, auteur d’un beau but et d’une passe décisive. Au vu des forces en présence, sa défaite était pour ainsi dire très logique. Mais une nouvelle défaite face à Al Shorta risque de le plonger dans le doute au terme d’une saison calamiteuse et à l’orée d’une autre que ses supporters espèrent être celle d’un nouveau départ.

I. B.