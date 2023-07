Tunisie : Le poète Sami Dhibi devant la justice à cause d’un statut Facebook

La ministre des Affaires culturelles aurait porté plainte contre le poète et universitaire tunisien Sami Dhibi qui comparait devant la justice à cause d’un statut Facebook.

Des universitaires, écrivains, artistes et différents acteurs de la scène culturelle ont exprimé leur solidarité à Sami Dhibi et leur indignation face à la décision du ministre des Affaires culturelles de le poursuivre en justice. « Il ne nous manque plus que de mettre un poète et chercheur en prison dans ce pays. Combien a-t-on perdu à emprisonner Sami Dhibi en prison et combien on en a gagné ?« , a écrit l’écrivain et ancien directeur de la Foire du Livre de Tunis Chokri Mabkhout.

F.B