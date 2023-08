Lab’ess lance son programme d’incubation à Sfax

Lab’ess, l’incubateur tunisien de projets à impact social et environnemental, lance un appel à candidatures pour sélectionner 10 femmes entrepreneures qui rejoindront son programme d’incubation à Sfax

Lab’ess a annoncé, le 21 août 2023, le lancement du 2e appel à candidatures pour le programme «Essentielles».

Suite au succès de la 1ère cohorte clôturée le 30 juin, la 2e session vise à sélectionner 10 femmes porteuses de projets qui bénéficieront des avantages de l’incubateur situé à Sfax au Centre d’affaires 8-18.

Les candidats peuvent remplir le formulaire disponible sur Labess jusqu’au 24 septembre 2023 à 23h59.

Le programme d’incubation, qui démarrera le 16 octobre 2023, accompagnera les femmes entrepreneures dans le développement et la consolidation de leurs projets à impact à travers une offre adaptée de formation et d’accompagnement, ainsi qu’un accès au financement.

Il comprend un programme de formation collective, une aide à la mobilité et à la garde d’enfants, une équipe dédiée à l’accompagnement des femmes entrepreneures et une mise en réseau avec des partenaires complémentaires : des experts.

Il propose également un package de services allant jusqu’à 4.250 dinars pour accompagner le prototypage ou la mise sur le marché, un financement sous forme de prêt pouvant aller jusqu’à 15.000 dinars, et un suivi post-incubation pour accompagner les incubés jusqu’à la fin de la période d’incubation.

Le programme Lab’ess permet de dynamiser des projets tout en gardant à l’esprit ce qui compte le plus : l’impact positif sur la société.

Le programme d’incubation s’adresse aux projets qui proposent des solutions innovantes et apportent des réponses viables à des besoins sociaux ou environnementaux mal ou insuffisamment satisfaits, contribuant à une ville plus durable et inclusive, sous la forme d’une entreprise sociale proposant une solution lancée. sur le marché, ou du moins un prototype prêt à être commercialisé.