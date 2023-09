‘‘L’île du pardon’’ de Ridha Béhi triplement nominé aux Septimius Awards

Kamil Cagnad et Katia Greco sont nominés aux Septimius Awards pour leurs rôles dans le film du réalisateur tunisien Ridha Béhi ‘‘L’île du pardon’’. Lequel est nominé, lui aussi, pour le prix du meilleur film africain de l’année 2022.

Kamil Cagnad a joué le rôle d’Andrea et Katia Greco a campé celui de Rosa dans ‘‘L’île du pardon’’, qui évoque le thème de la cohabitation entre les différentes communautés dans la Tunisie des années 50 en soulevant, par ricochet, la problématique de l’intolérance et du refus de l’autre dans l’époque actuelle où l’on érige des murs entre les peuples.

Les Septimius Awards sont une cérémonie internationale de remise de prix récompensant des longs métrages, des documentaires, des courts métrages, des animations, des séries télévisées et des scénarios. Leur objectif est de présenter des films et des projets du monde entier et de décerner des prix aux meilleurs nominés lors d’un festival annuel. Les Prix Septimius défendent les nouveaux talents et les idées visionnaires. Ce qui les rend uniques, c’est leur approche en trois catégories : meilleure actrice, meilleur acteur et meilleur film.

Contrairement à la plupart des cérémonies de remise de prix classiques, ces trois catégories sont divisées par continent. Cela crée une plus grande représentation mondiale des talents. De plus, l’événement offre de nombreuses opportunités de réseautage. La cérémonie de remise des prix rassemble un large éventail de participants, parmi lesquels des lauréats des Emmy, des Bafta et des Oscars.

I. B.