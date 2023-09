La Cinémathèque Tunisienne célèbre le centenaire de Franco Zeffirelli  

Dans le cadre de la célébration du 100e anniversaire de la naissance de Franco Zeffirelli, l’Institut Culturel Italien de Tunis et la Cinémathèque Tunisienne organisent du 20 au 30 septembre 2023 un festival de cinéma dédié au réalisateur italien.

L’événement, organisé en collaboration avec la Fondation Zeffirelli et la Direction générale du cinéma et de l’audiovisuel du MiC-Cinecittà, est enrichi d’une exposition de croquis originaux de l’époque du tournage en Tunisie de la série télévisée ‘‘Jésus de Nazareth’’ et d’une masterclass intitulée «Zeffirelli, homme de théâtre et de cinéma» animée par Caterina d’Amico, directrice du musée de la Fondation Zeffirelli.

C’est un hommage à un artiste qui aimait beaucoup la Tunisie, pays qu’il a choisi pour tourner l’une de ses œuvres les plus réussies.

Beaucoup ici se souviennent encore de lui avec affection et gratitude pour leur avoir transmis la passion de faire et de produire du cinéma.

Sur les traces du maître

Celui-là même qui ressort des croquis originaux exposés à la Cinémathèque tunisienne. Sketches dont le rôle était d’harmoniser le plan de travail des différents assistants du réalisateur lors du tournage de ‘‘Jésus de Nazareth’’ entre Monastir et Sousse.

Zeffirelli a distribué ces représentations virtuelles de plateaux de tournage afin que toute son équipe soit au diapason de ses attentes. Il s’agit de sketches qui sont entrés dans le patrimoine de la Cinémathèque tunisienne grâce à une donation du fonds de la réalisatrice Kalthoum Bornaz, alors assistante de Zeffirelli. La précision des détails et la richesse graphique rendent ces croquis uniques, au point qu’ils pourraient être considérés comme des œuvres à part entière.

«L’exposition des croquis de Franco Zeffirelli trouvés dans les archives de la Cinémathèque tunisienne enrichit d’une pièce supplémentaire et précieuse l’extraordinaire patrimoine culturel que partagent l’Italie et la Tunisie», a déclaré l’ambassadeur d’Italie en Tunisie, Fabrizio Saggio.

Grâce à la collaboration entre l’institution tunisienne, l’IC de Tunis, la Direction générale du cinéma du MiC Cinecittà, les spectateurs tunisiens auront l’occasion d’assister à 12 projections de 6 chefs-d’œuvre de la filmographie du maître Zeffirelli, dont ‘‘L’Histoire d’un Bonnet Noir’’, ‘‘La Traviata’’, ‘‘La Mégère apprivoisée’’.

Pour enrichir encore le cycle de projections des titres de Zeffirelli, la présence spéciale à Tunis de Caterina d’Amico, directrice du Musée de la Fondation Zeffirelli, qui présentera certains films du maître et animera une masterclass destinée aux étudiants et aux passionnés, au cours de laquelle elle parlera de son parcours cinématographique à la lumière de sa formation théâtrale, de l’importance du décor, dérivé d’une approche nettement scénographique de la mise en scène, des caractéristiques des adaptations de textes théâtraux, de la particularité des films d’opéra, enfin de l’arrivée des films autobiographiques, où l’élément théâtral est toujours très présent.

Histoire d’un tournage

Le passage de Zeffirelli en Tunisie est rappelé à plusieurs reprises par le producteur Tarak Ben Ammar, alors nommé «délégué aux tournages en Tunisie», où entre Monastir et Sousse, les scènes de la nativité, le village de pêcheurs et les bords du Jourdain, et la plupart des bâtiments reconstruits : Jérusalem, avec le temple, la tour Antonia et le Golgotha. Le tournage de la série débute à Fertassa (Maroc), le 29 septembre 1975, et se termine à Monastir (Tunisie) le 24 mai 1976, soit 183 jours de tournage. Il n’y a eu qu’une seule interruption du 20 au 29 décembre 1975 pour les vacances de Noël, et un jour de suspension le 19 mars 1976, pour permettre à Zeffirelli d’assister aux funérailles de Luchino Visconti à Rome.

Source : Ansamed.