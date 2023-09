La Tunisie poursuivra son du soutien aux filières agricoles exportatrices

Le ministère de l’Agriculture s’emploie à soutenir certaines filières agricoles génératrices de devises telles que l’oléiculture, la culture des agrumes et des palmiers dattiers, tout en mettant l’accent sur l’autosuffisance en matière de production de blé dur, à savoir 12 millions de quintaux.

C’est ce qu’a déclaré le ministre de l’Agriculture et des Ressources en eau et de la Pêche Abdelmonem Belaati, alors que, face à la sécheresse qui frappe la Tunisie depuis plusieurs années, plusieurs experts économiques appellent l’Etat à revoir les priorités de la politique agricole et à éviter les cultures qui consomment beaucoup d’eau, une denrée désormais rare dans le pays, pour les hommes comme pour les bêtes et les plantes.

Présidant, vendredi 29 septembre 2023 à Kébili, la journée des crédits saisonniers en faveur de la filière dattes dans les gouvernorats de Kébili, Tozeur, Gafsa et Gabès, le ministre a souligné que son département s’efforce d’offrir des conditions favorables pour assurer le bon déroulement de la saison des dattes, dont une bonne partie est exportée, ce qui contribue à soutenir l’équilibre budgétaire du pays qui fait face aux impacts du changement climatique et aux répercussions de la guerre russo-ukrainienne sur l’économie mondiale.

Tout en soulignant la nécessité de garantir une marge bénéficiaire aux agriculteurs afin de préserver la durabilité de la filière datte, Belaati a ajouté que son département a contacté de nombreux autres acteurs pour rechercher des fonds et des prêts bancaires capables de soutenir les agriculteurs et de les aider à promouvoir leurs activités, à l’image de ce qui a été fait avec la Banque tunisienne de solidarité (BTS).

I. B.