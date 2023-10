Tunisie : La présidente du PDL Abir Moussi en garde à vue

La présidente de parti destourien libre (PDL) Abir Moussi a été placée en garde à vue, dans la soirée de ce mardi 3 octobre 2023, affirme Awatef Grich Abid.

«Il n’y a pas de crime sans texte juridique… Le crime de Abir est de défendre son pays et son peuple ! C’est un honneur pour nous d’avoir un leader héroïque. #Détention..», a notamment commenté la dirigeante du PDL et ancienne députée Awatef Grich Abid.

Arrêtée cet après-midi alors qu’elle se trouvait devant le bureau d’ordre du palais de Carthage exigeant de rencontrer un représentant après le refus de prendre en charge sa demande, Abir Moussi a été conduite au poste sécuritaire de la Goulette, avant d’être transférée à bord d’un véhicule de police.

Devant le poste de la Goulette, les partisans du PDL s’étaient rassemblés pour exprimer leur colère en dénonçant «une injustice et une atteinte aux droits et aux libertés et un acharnement contre les opposants».

Lors de ce rassemblement en soutien à Abir Moussi, ils ont scandé des slogans hostiles au président de la république Kaïs Saïed en appelant à la chute du régime.

Y. N.