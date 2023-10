Abderrazak Kilani en grève de la faim «en solidarité avec les prisonniers politique»

L’ancien bâtonnier Me Abderrazek Kilani est entré, ce mercredi 4 octobre 2023, en grève de la faim «en solidarité avec les prisonniers politique», annonce le parti islamiste Ennahdha.

«J’entame une grève de la faim pour soutenir mes camarades militants des droits humains et tous les prisonniers politiques qui croupissent dans les prisons de l’injustice et de la tyrannie pour leur défense des principes de la démocratie et des libertés en Tunisie 🇹🇳», a notamment commenté Abderrazek Kilani.

Rappelons que les détenus dans l’affaire dite de complot contre la sûreté de l’Etat sont également en grève de la faim pour dénoncer leur maintien en détention dans une affaire qu’ils qualifient de «mascarade judiciaire montée de toute pièces dans le cadre de règlements de comptes politiques».