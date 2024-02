Les 3e Tunisia Africa Business Meetings en juin 2024

Les troisièmes Tunisia Africa Business Meetings (TABM) seront organisés les 2 et 3 juillet 2024, à l’initiative du Centre de promotion des exportations (Cepex) et en coopération avec l’Agence allemande de coopération internationale (GIZ), a déclaré le PDG du Cepex, Mourad Ben Hassine lors d’une conférence de presse à Tunis mardi 6 février 2024.

Cet événement vise à orienter davantage les entreprises tunisiennes exportatrices vers les marchés africains et à œuvrer à une meilleure intensification des échanges commerciaux avec les pays d’Afrique subsaharienne.

Cette année, près de 2 000 rendez-vous d’affaires seront organisés, avec la participation de 300 entreprises tunisiennes exportatrices (contre 200 lors de la précédente édition) et 150 entreprises africaines (contre 80 lors de la 3e édition), en provenance de 25 pays africains, a expliqué Ben Hassine.

Ces entreprises opèrent dans neuf secteurs en croissance : l’agroalimentaire, la construction, l’ingénierie mécanique et électrique, le textile et l’habillement, la pharmacie, les travaux publics, les services de santé, l’éducation, la formation et les technologies de l’information.

Lisa Menucha et Mourad Ben Hassine.

Prenant la parole, Lisa Menucha, responsable du projet de promotion des activités d’exportation vers de nouveaux marchés en Afrique subsaharienne (Pema II) à la GIZ, a souligné que l’événement 2022 avait été un succès, sur la base d’une évaluation réalisée auprès des participants.

Selon cette évaluation, 67% des entreprises africaines sur un total de 84 participantes ont signé des contrats d’affaires avec des entreprises tunisiennes, a-t-elle précisé.